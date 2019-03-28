印度將於4月11日至5月19日舉行國會大選，法人表示，由於過去4次大選，MSCI印度指數選前、選後3個月平均漲幅皆超過10％，因此，印度股市具漲相。

印度全國選舉人數近9億人將耗時7周會選出下議院543席議員，由於多數黨將擁有組閣和預算審查的實質權力，所以，該選舉對印度而言是相當重要的民主選舉。

國泰投顧表示，統計印度自1999年來的4次國會大選，MSCI印度指數無論在選前3個月或選後3個月，平均都有13％的報酬，優於印度指標Sensex指數。相較MSCI新興市場指數，MSCI印度指數在選前平均也有10％的溢酬，選後的走勢也呈現漲勢。

國泰投顧表示，除了選舉的短期激勵因素之外看好短期印度股市走勢外，由於印度經濟成長居全球之冠，長期表現優於整體新興市場。，印度市場中長期也具有高度成長性。

IMF最新預估顯示，印度2018及2019年的經濟成長率分別為7.5％、7.7％，皆為全球主要經濟體中最高。不僅如此，2019年全球主要經濟體，包含：美國、 大陸、整體新興市場的經濟成長率都較2018年放緩，唯有印度2019年經濟成長可望超越去年，是全球主要投資區域的亮點所在。

(工商 )