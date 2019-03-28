中天新聞

嗆當「鄭捷第二」的28歲高姓男子，27日在台鐵持刀意圖攻擊旅客，自稱高男高中同學的簡姓男子在臉書發文稱幾天前已報案，但桃園警方未處理，感嘆「還好你太弱沒傷到人」，桃警澄清獲報立即到高家，高母一度還有聯繫上兒子，但高男隨即關機，致無法手機定位，絕無放任姑息。

28歲高姓男子27日在松山火車站持刀意圖攻擊旅客，還高喊「要當下一個鄭捷！」所幸成功力阻，高男的臉書充斥灰暗文章、透露對刀具的喜愛，包括到刀具店拍下整排刀具讚「挺美的，看得彷彿像是戀愛的心動了」，或是在直播中秀出刀子。

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簡姓男子放上市政信箱和與110的通話紀錄證明有提前預警。(蔡依珍翻攝)

高男的簡姓高中同學27日傍晚在個人臉書發文，感嘆「沒能阻止」，他稱幾天前看到高在臉書異常發文，就把訊息投到桃園警政信箱，26日看到高說要當「鄭捷第二」，更打110報案，員警回覆卻稱：「沒有明確犯罪目標，無法執行公權力」，讓他質疑難道事情發生才能處理嗎？最後欣慰道：「你今天真的拿刀去火車站，還好你太弱沒傷到人...」並附上報案電話和市政信箱截圖，引發網友熱議。

桃園警方澄清，26日近9點接獲110轉報，轄區大樹派出所員警立即到高男戶籍地，高男舅舅告知高和母親另居他處，員警轉赴高男社區查訪，但高母不在家，持續聯繫後，高母約10點返回社區、打給兒子要他返家，高男一開始應允、但10分鐘後手機就關機，從此失聯，警方無法手機定位，只能勸高母持續連繫，絕未姑息不管。

簡姓男子放上市政信箱和與110的通話紀錄證明有提前預警。(蔡依珍翻攝)

(中時 )