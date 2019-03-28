中共黨媒《環球時報》今天社評指出，第八輪陸美經貿高級別磋商今明兩天在北京舉行，下周還將在華盛頓舉行第九輪，對這兩輪談判成為陸美化解貿易戰真正的衝刺階段，輿論抱有期待。關鍵階段談判結果仍不確定。但現在尤其相信，大陸政府會簽一個對全社會高度負責任的協議，絕不會為了得一時之安，簽危害大陸安全和長遠利益的協議。談判團隊會本著互利共贏原則，該讓的讓，該堅持的堅持，與美方在未來兩周的關鍵談判中，定義好陸美兩國的共同利益。

社評表示，回顧一年前美國對陸貿易戰剛剛開打，大部分人以為美方只是瞎咋呼，不太相信華府真能對大陸商品普遍加徵關稅。隨著美國真把大棒打下來，而且一步步形成對大陸全面施壓的態勢，一些人應當說變得憂心忡忡。

會不會有大批企業倒閉和大規模失業潮？美國一旦停止晶片供應，大陸工業和科技運轉會不會整體休克？一旦美國同大陸「脫鉤」，未來發展會不會停滯？都是當時議論紛紛的疑問。

社評強調，然而中共政府在關鍵時刻表現出非凡定力對穩定全社會情緒起了決定性作用。大陸高速發展40年累積下來的實力形成了自然的防波堤。隨著時間的推移，貿易戰對大陸經濟的影響逐漸顯現，但實際衝擊遠非人們一開始想像那般嚴重，社會總體承受和適應能力被逐漸證明更加強大。

社評稱，如果說一開始陸方強調對貿易戰「不願打，不怕打，必要時不得不打」還主要是官方態度，並有鼓舞社會的意思，那麼漸漸地，這個表述成為了大陸社會越來越大的共識。

社評指出，事實勝於雄辯。過去一年，首先人民幣沒有垮。之前多國貨幣都因美國制裁而斷崖式下跌，人民幣卻只慢跌了不到10％，就又回頭上揚了。二是外貿雖面臨壓力，但出口沒有陡降。最重要的是，社會政治經濟運行總體平穩，絕大多數人生活沒有因貿易戰蒙上陰影。

社評表示，再看美國受貿易戰影響，長期上揚的股市嚴重震盪、最驕傲公司之一蘋果股價大跌，普遍都被認為與貿易戰有關。美國從農民到華爾街對貿易戰都越來越不耐煩。

社評說，貿易戰肯定不是好事情，但也絕非摧毀大陸發展的災難，最重要的是把自己的事情做好。這一信心僅靠宣傳和教育是得不來的，更是從過去一年風風雨雨中蹚出來的。

(中時 )