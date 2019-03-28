浩角翔起主持《綜藝新時代》，日前跟著製作單位到香港出外景，在進行完尋找美食的遊戲之後，勝隊的阿翔可享用香港知名大菜「避風塘炒蟹」，讓同隊鮪魚大喊「太開心了！」而落敗的浩子、夏語心、阿龐等人則受罰扮起「賭神周潤發」「扛霸子陳浩南」、「李小龍」等經典人物，到中環壁畫打卡熱點「九龍城寨」拍照，過程中還相互吐嘈對方說沒看過扮裝起來那麼不像的，偽裝成「李小龍」的阿龐，在香港街頭還被外國人誤認是「皮卡丘」。

在香港出外景時還搭上當地具有代表性的交通工具「的士」（計程車），製作單位更是出絕招，讓每個人拿著一盆水，抵達目的地時再看盆裡的水量多者勝出，沒想到一行人搭上計程車後，司機就開始上演頭文字Ｄ，眾人在車內死守手中的水盆，浩子還緊張到肚子抽筋了，下車時褲子早已濕成一片，狼狽模樣也讓眾人笑翻。

浩角翔起這回首度跟著節目前進香港出外景，更帶著大家去體驗豪華高級郵輪，一次玩翻海陸兩地，而浩翔與藝人也趁錄影空檔體驗船上休閒活動的晨間瑜珈，阿翔因身體太過勞累，有些姿勢需請鮪魚與夢多協助拉筋，沒想到才一拉而已，阿翔就痛得直呼：「不要，這樣不行啦！」讓工作人員在旁一直提醒阿翔，大清早不要叫那麼大聲啦。

(中時 )