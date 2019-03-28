根據內政部統計，去年65歲以上人口達343.3萬人，占比14.56%。台灣邁入高齡社會，元大人壽每季舉辦「銀向陽光失智長者陪伴關懷」志工列車，上周五再度啟程前往宜蘭瑪利亞老人長期照顧中心，陪伴長輩繪畫、聊天，用實際的行動展現元大人壽「榮譽感 慈悲心 貢獻力」的企業文化。統計顯示，台灣65歲以上人口占比一路攀升，2008年為10.43%，2012年為11.15%，2015年為12.51%，2017年為13.86%，去年首度在年度統計突破14%，從聯合國世界衛生組織定義的「高齡化社會（ageing society）」邁入「高齡社會（aged society）」

。元大人壽表示，台灣社會人口快速老化，社會上許多長者非常需要關懷，除了年邁所帶來的健康問題，更重要的是年長者需要陪伴，元大人壽因此每季號召同仁組成志工團，暫時放下手邊忙碌的工作，前往全台各地舉辦長者陪伴關懷活動，將溫暖一點一滴送到社會各個角落。活動當天元大人壽志工團準備了36色粉蠟筆與彩色筆，在不預設主題的情況下，志工們先與長輩聊天，引導長輩說出心中想要繪製的圖像，有長輩畫了花卉、盆栽、小雞，呈現出兒時生活在有庭院房屋的景緻，也有長輩畫出房屋、大樹、太陽、雲朵等象徵家庭的溫馨畫面，更有長輩以精緻的筆鋒畫出栩栩如生的大鳳梨，驚艷了在場所有的志工們。活動後志工們也紛紛分享了許多感想，他們表示，其實長輩最需要的不一定是物質生活，而是關懷與陪伴。

尤其在工商社會，種種因素使然，造成長者有家人不能隨時在旁的缺憾，或是子女們忙於工作，而疏於陪伴這些長輩們，使這些老人們感覺生活孤單甚或誤以為自己是被社會或子女遺棄的「失落一族」。

另外其中一位志工也說，人們常常因為長輩的行動能力較低而有誤解，其實除了行動稍有緩慢，這次活動讓他發現，長輩們最需要的是獲得尊重和關懷；只要多花一些時間陪伴在他們身邊，就可激發出長者們無限的創造力與想像力。

元大人壽表示，社會上長者愈來愈多，元大人壽將持續用行動關懷陪伴長者，同時也秉持「保險保障 永續經營 社會安康」的核心價值，致力於推廣保障暨長年期商品，期許成為市場的退休保障型專家，讓保戶得到充分的保險保障，並發揮保險社會化功能，創造幸福銀髮樂齡生活。

(工商 )