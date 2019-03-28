林周義／新北報導

兒童節即將到來，為讓住院病童感受節日氣氛，國父紀念館與輔大醫院合作，邀請街頭小藝人、魔術師、氣球藝術家同慶。國父紀念館館長梁永斐也透露，自己小時候曾長過蛔蟲，在醫療資源匱乏的年代，嘗試多種民俗療法，所幸最後遵循正規醫療管道，才被治癒。有感於兒童醫療照護的重要，今年特別安排慶祝活動，關懷住院兒童及國小生。

獲邀參加活動的對象，包括輔大醫院的住院兒童、家長，及新莊區光華國小學生。現場除有歌唱表演、魔術表演，國際氣球藝術冠軍更化身火影忍者，親手送出自製的氣球，現場歡笑聲不斷。

梁永斐表示，少子化社會，兒童顯得相當重要。他回憶，某次孩子在冬天發燒，擔心著涼，便為他蓋上棉被，反致孩子熱性痙攣，只好伸出手讓孩子咬著送醫。他以自身經歷提醒在場父母，需充實醫療保健常識，照顧好自己的孩子。

輔大醫院院長王水深也以「耶穌祝福兒童」的典故，鼓勵民眾需「像小孩子一樣」，因為天國的子民正是這樣的人。而成立一年半的輔大醫院，兒童醫療服務已全面到位，包括兒科醫師門診、專屬的急診空間、兒童加護病房等。

輔大醫院將在4月3日邀請小丑醫師前往兒童病房，並在4月11日舉辦「兒童照顧天使大集合」活動，邀請新莊、泰山、五股地區的國小師長、家長會長、護理師來院，以提升校方、家長、院方在兒童照護上的默契。

(中時 )