Joe checks out with a career-high 14 assists (to go along with 11 points and 9 rebounds) pic.twitter.com/Bb2wQsTbw4 — Utah Jazz (@utahjazz) 2019年3月28日

少了「小皇帝」詹姆斯壓陣，湖人難逃作客慘遭痛宰命運！面對詹皇輪休，坐擁主場優勢的爵士，順利在第3節打出9比0開局，最後以115比100修理湖人，也奪3連勝，爵士目前45勝30敗，跟快艇繼續並列西區第5位置。

原本打完上半場，爵士僅以60比53領先湖人，但在第3節一開始，湖人進攻完全當機，也幾乎淪為單打獨鬥，讓爵士趁機擴大領先差距到兩位數，甚至擴大到20分以上，比賽也很快進入垃圾時間，畢竟湖人末節毫無反撲跡象。

爵士先發5人得分全都上雙，戈貝爾22分、11籃板表現最佳，法佛斯也有20分，英格利斯拿下11分、14助攻(生涯新高)與9籃板，跟生涯首次大三元擦肩而過，米契爾11分，盧比歐10分、8助攻與5籃板，克勞德替補貢獻16分。

沒有詹姆斯助陣的湖人，則以庫茲馬21分表現最佳，麥基16分、13籃板，卡魯索與華格納各有13分，史蒂芬生10分，儘管湖人末節早已無力扭轉局面，湖人總教練華頓仍在板凳席有說有笑，看來確實毫不擔心自己飯碗不保。

(中時電子報)