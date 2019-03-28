鮪魚血合肉製成含鐵四物飲。（水試所提供）

水產品深受國人喜愛，但牡蠣殼、魷魚皮及鮪魚血合肉等水產副產物，過去未妥善處理，只能閒置丟棄路邊，衍生環保問題，或僅能做飼料或肥料使用，農委會水產試驗所以創新技術翻轉水產剩餘資材的殘值，研發出美容保養品及「含鐵四物飲」等保健食品，把廢棄物變成高價值商品，增加漁民收入。

水試所表示，台灣每年產生牡蠣廢殼超過12萬公噸（依牡蠣產量的6倍計算），其中粗估有10％未妥善處理，大都閒置堆棄路旁，衍生惡臭或滋生蚊蟲等環保問題；但研究發現牡蠣殼珍珠層胜肽具有抑制酪胺酸活性、減少黑色素細胞生成黑色素、促進細胞復活及抗氧化等功效，利用改質技術將牡蠣殼轉成人體容易吸收且不易脹氣的有機酸鈣，亦可作為保健產品之素材。

魷魚為我國的大宗漁獲之一，以2015年為例，年產量26萬公噸，加工後的魷魚皮副產物達2.7萬公噸，過去大都作為飼料或肥料使用，但魷魚皮富含n-3多元不飽和脂肪酸及功能性磷脂質，水試所以其研發出具有免疫調節功能的微脂體，經霧化後可直接由上呼吸道及表皮吸收，緩解人體內不正常的發炎反應。

水試所並指出，台灣灣主要的鮪魚種類如長鰭鮪、黃鰭鮪與大目鮪，2015年的總生產量逾15萬公噸，加工後可產生約1.5萬公噸的血合肉，因含有大量的不飽和脂肪酸，易氧化產生腥臭味與油耗味，多半用來製造魚飼料或寵物罐頭。

但鮪魚血合肉含有豐富的鐵質，且大都為人體容易利用的血基質鐵，水試所克服其腥味並複合中藥研發｢海洋含鐵四物飲｣，經細胞實驗顯示其生物可利用率還優於豬血和化學合成品，可作為鐵質營養補充品。

水試所表示，全球已邁向循環經濟時代，此三項技術可有效提高水產剩餘物的價值，達成物質全循環、零廢棄的最終目標，進而增加漁民收入。

(中時 )