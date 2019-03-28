萬堅叔叔與陸爸爸校園巡迴說故事暨贈書活動，首場28日於中市西屯國小登場！（陳世宗攝）

立委張廖萬堅、市議員林祈烽、西屯國小校長蘇仁彥等人，一起為孩子說演故事，透過活潑方式培養孩子們的閱讀興趣！（陳世宗攝）

「孩子就是未來！」立法委員張廖萬堅今年募集3000多本圖書，巡迴捐贈24所國小及台中啟聰等特殊學校；首場28日於中市西屯國小舉辦，除捐出150本課外讀物，還邀請「陸爸爸」陸育克等人，一起為孩子說演故事；透過活潑的方式，培養孩子們的閱讀興趣！

張廖萬堅指出，從2012年還在擔任議員迄今，開始推動親子閱讀並募集贈書，充實各校圖書室。今年已邁入第8年共募集累積已捐贈達1萬8000多本書籍，分送給西屯及南屯區各國中、國小及高中圖書館及協和圖書館；今年擴大延伸至台中啟聰學校及台中特殊教育等學校，讓不同性質學生們，也能擁有更多的圖書資源享受閱讀樂趣。

西屯國小校長蘇仁彥說，該校在立委張廖萬堅協助下，成功設置社區共讀站及圖書館整建等，並誕生今天的西大墩悅讀美學館，這個屬於社區的閱讀場域在本週六也會向社區開放；今年配合教育部舉辦美感教育展覽，展出「BOOK 思議」藉此激盪出學生與老師們創造力、思考力與想像力。

陸育克表示，連續3年與萬堅立委推動「親子草地共讀」與「校園閱讀」，讓台中市西屯、南屯區的校園擁有閱讀的幸福力，當贈書加上說故事就猶如「讓書本有了翅膀，飛進孩子們的心」。推動閱讀不是一句成人的口號；是用孩子的角度思考，拿起一本想看的書，用心進入閱讀世界！

張廖萬堅強調，上任三年已協助包括萬和國中、永春、南屯國小、西屯國小、泰安、上安等國小，爭取到教育部補助圖書館整修及社區共讀站計畫經費，建立更友善的閱讀環境。立委張廖萬堅、市議員林祈烽員、西屯國小校長蘇仁彥等，還一起為孩子說演故事，透過活潑的方式培養孩子們的閱讀興趣！

(中時 )