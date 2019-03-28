行政院長蘇貞昌今（28）日在行政院會表示，改善空氣品質是全體國人的共同期待，政府以擴大補助範圍或加碼補助，提供信貸、利息補貼，輔以降低貨物稅，來減輕民眾負擔，鼓勵更新老車，達到空污減量的終極目標。

蘇貞昌指出，行政院2017年12月通過「空氣污染防制行動方案」，從固定污染源、移動污染源、其他污染源多管齊下，達到降低空污目標，在空污防制上跨部會合作，也希望與地方政府共同努力，共同維護國人健康。

蘇貞昌表示，過去為改善大型車排放污染，政府訂定淘汰年限引發民怨，今日提出的精進方案，只要車輛符合出廠時排放標準即可持續使用，不再強制淘汰，對於無法符合排放標準的車輛，則提高汰舊換新補助額度鼓勵更新。

蘇貞昌強調，近年來紅害天數已逐年下降，但「好還要更好」，請環保署及相關部會持續與老車車主及社會各界溝通，並多加宣導，請國人共同配合推動，也請各部會往後在擬定各項政策時，提出更周延的規畫與配套措施，以貼近民意。

環保署表示，去年8月「空氣污染防制法」修正公布後，經務實檢討，原估計8萬輛大型柴油車中，約有半數、4萬輛因柴油品質提升及維護保養良好，已符合4期排放標準，另約有25％、2萬輛透過調修燃油控制系統或加裝污染防制設備，亦能符合標準。

針對精進大型柴油車排放污染，環保署輔導1～3期大型柴油車污染改善、補助車輛汰舊換車、車輛調修或加裝污染防制設備、減徵新車貨物稅及零組件免關稅、5期車生產、製造及進口期限展延2年等，拚未來4年鼓勵約2萬輛不符標準的車輛汰除、輔導2.4萬輛改善污染。

(時報資訊)