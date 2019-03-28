模型飛機墜毀民宅，機體殘骸卡在屋頂上。（巫靜婷翻攝）

機體碎片散落民宅旁。（巫靜婷翻攝）

「飛機」墜毀民宅 目擊者嚇傻：屋頂破大洞！

苗栗市徐姓男子今日在模型飛機場操作P1特技練習機，疑似因機械故障、操作不慎，上午11點模型飛機竟失控衝破嘉盛里一處磚瓦平房，屋頂與天花板應聲破出1個大洞，飛機殘骸四則散落一旁，陳姓屋主指出，當時屋內剛好沒有人，對飛機意外衝破屋頂已向警方報案，相關賠償正在協調中。

目擊者指出，當時飛機從天上衝下來，先是冒出陣陣白煙，後來就聽到「碰！」一聲，出來查看就發現鄰居家的平房被砸出一個大洞，隨後警消和飛機主人均到場，就幫忙協助通知屋主，天外飛來的不定時炸彈，好險沒有起火燃燒，但滿地殘骸仍讓人驚嚇不已。

42歲徐姓男子今早9點多與朋友相約模型飛機場練習飛機，不料經過近2小時飛行，模型飛機竟失控墜毀民宅，他表示，模型飛機造價約12萬，以煤油為動力來源，機齡約3個月，飛機先是失去訊號，隨後就失控一路往民宅衝，當他前往事故現場時，飛機已墜毀，機身碎裂卡在民宅屋頂上。

陳姓屋主表示，房屋已租給人，飛機墜落的地點剛好位於房間的天花板，幸好當時房客人在上班，屋內並沒有人，徐男有口頭表明將賠償損失，但因墜落地點位於房客房間內，目前仍待房客下班再一同清算損失。

苗栗市河濱公園模型飛機場每逢假日吸引許多飛行好手前往練習，各式模型飛機翱翔天際，吸引民眾駐足觀賞，但過去曾發生數起墜機事件，讓附近居民憂心忡忡天外飛來橫禍，警方表示，初步判斷模型飛機為機械故障釀禍，詳細失事原因仍有待調查。

(中時 )