57歲張姓街友，日前在北市羅斯福路上，當街牽走1部未上鎖的腳踏車，警方獲報後調閱監視器，但因張居無定所，一定找不到人，受理報案的員警黃勇傑，日前參加一場移民署前的陳情活動時，意外發現張在人群中探頭探腦，在一旁插花看熱鬧，當場將他逮捕。

中正二警分局日前接獲民眾報案，指稱自己停放在台電大樓旁的腳踏車遭人牽走，經調閱監視器後，發現1名身穿白色背心、黑色長褲的街友涉嫌，他在偷走後朝萬華方向離去。

由於街友居無定所，警方短期內無法查獲竊賊，但無巧不巧，日前移民署前有一場民眾陳情抗爭，中正二警方安排警力維安，承辦案件的思源所員警黃勇傑也在其中，執行勤務時，赫然發現相同打扮的張男，在不遠處張望看熱鬧，隨即上前詢問。

張看到警方十分緊張，最後坦承隨手偷車，但辯稱騎了一陣子後，就把車隨意停到路邊，警方偵訊後，依竊盜罪將張送辦。

(中時 )