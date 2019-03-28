高雄巿長韓國瑜結束澳港深廈經濟之旅，28日飛抵小港機場，隨即接受媒體聯訪。(曹明正攝)

高雄巿長韓國瑜結束澳港深廈經濟之旅，28日飛抵小港機場，隨即接受媒體聯訪，被問到民進黨批評他進中聯辦，與大陸國台辦主任見面是賣台，韓國瑜回擊，民進黨執政3年，有辦法讓台灣人民過好日子，他投民進黨一票都可以。

韓國瑜說，參訪團從第1天到最後1天都是集體行動，他知道這幾天民進黨一直修理他，說他賣台。他反問？高雄巿長能賣台嗎？高雄巿長帶著老婆、帶著巿府官員進中聯辦、吃一頓飯，還有10個高雄巿議員陪同，吃完飯、喝完酒準備賣台了嗎？

「要如何賣？」他說，他只知道賣菜、賣水果、賣魚兒而已，怎麼賣台咧？哪裡有權力賣台？這已被無限放大，非常無聊，民進黨執政3年，有辦法就讓人民過好日子，幫農漁民找通路、幫勞工解決低薪問題，幫各行各業弄得興旺，「我韓國瑜投你民進黨一票也可以啊」。

他向民進黨喊話，你把經濟弄起來，把國家弄點希望，讓各行各業欣欣向榮，為什麼要這樣扭曲來看我們？看我們的眼睛、我們的表情，我們這6天非常疲倦，就是要積極的幫農漁民找通路，這跟賣台有什麼關係。

「高雄巿長可以賣台？屏東縣長能不能賣台？台南巿長能不能賣台？澎湖縣長能不能賣台？」韓國瑜反批，這完全胡說八道，哪有賣台跟10個議員去賣台？所以民進黨這一連串，太無聊了。

韓國瑜也說，他知道陳水扁前總統罵了他足足20幾分鐘，早上兒子到法院告他、晚上爸爸開直播罵他，這對父子到底怎麼回事？他實在是搞不清楚，他們都在高雄，看到高雄巿政府這麼努力，為什麼不祝福我們咧，他覺得很奇怪，這跟賣台有什麼關係。

被問到國民黨可能用徵召或特邀方式，由他參選總統。韓國瑜說，這幾天隨團的官員、議員、農漁會大家長都非常辛苦，他覺得這次去外面搶訂單、去外面交朋友，要很感謝大家手連手、心連心、咬緊牙根去外面搶訂單，這個時候談他個人有沒有興趣談2020，對這些辛苦的團員不公平。

對於這幾天有民調，指他是最受期待的總統候選人，也是2020要跟賴清德對決，但在施政滿意度是偏差的。韓國瑜則說，施政滿意度不管成績如何，高巿府都會繼續往前衝，讓高雄更繁榮。

至於選總統民調，他表示目前為止都不在他的考量，賴清德說他是百年難得一見的政治奇才，說得他臉都紅了，他都不好意思了，他只好回他一句話「賴清德是百年難得一見說老實話的政治人才」。

(中時 )