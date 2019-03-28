NCC大動作開罰中天新聞百萬元，台北市議員王鴻薇表示，人民不喜歡高雄市長韓國瑜可以轉台，但人民喜歡韓國瑜，蔡英文總統卻直接用公權力把中天關台，「難道是要逼各家新聞台在大選前只能報沒有聲量的蔡總統嗎？」她痛批NCC墮落為東廠，為了選舉不惜淪為綠營打手。

王鴻薇表示，NCC重罰中天新聞其實就是衝著韓國瑜來的，因為韓國瑜是最能團結民進黨的人，也只有韓國瑜才能讓綠營從上到下一致打韓。

她指出，每家電視台都有收視率考量，這次韓國瑜、蔡總統雙雙出訪，韓的陣仗一字排開，桌上架了滿滿的麥克風，韓國瑜的高人氣就是收視率、點閱率，「不管你是不是韓國瑜支持者，這點你無法否認。」

王鴻薇提到，中天遭NCC開罰，明年換照時這些處分都會納入換照參考，難道是要逼各家新聞台在大選前只能報沒有聲量的蔡總統嗎？

她認為，電視台若要換約，就由NCC主掌生殺大權，NCC這次的大動作完全就是為了選舉，就是要讓電視台有所警惕，「快選舉了，你們敢一直再報韓國瑜嗎？好歹也報報蔡總統、民進黨吧」。不免令人感嘆，一個獨立行使職權的NCC變成「髒兮兮」，綠營黑手伸進獨立機關，逼得NCC墮落成打手。

(中時 )