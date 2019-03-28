《大陸產業》聯想控股：2018年金融服務板塊收入大增91％ 13:232019/03/28 時報資訊 【時報-外電報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聯想控股在2018年年報中披露，2018年金融服務板塊在監管趨嚴和利率波動的環境下保持穩健增長態勢，包括盧森堡國際銀行、正奇金融、君創租賃和考拉科技在內的附屬公司收入保持增長。報告期內正奇金融遞交港股上市申請，此外公司簽訂了出售所持有蘇州信託全部股權的協議。報告期內金融服務板塊收入增長91%至69.62億元，歸屬於公司權益持有人淨利潤增長56%至25.67億元。 (時報資訊) #金融 推薦閱讀 拿不到純網銀執照？LINE恐出殺招 15:412019/03/25 財經 台壽聯手高科大 培育金融科技人才 16:462019/03/25 財經 LINE布局金融科技 Q3在台建資料中心 17:502019/03/25 財經 專家傳真－金融科技如何讓收益與流動性兼具？ 04:092019/03/26 財經 永豐銀攜成大 發表AI 金融ing成果 04:092019/03/26 財經 台壽攜高科大 創新保險金融 04:092019/03/26 財經 LINE擁3優勢 布局亞洲金融科技 04:092019/03/26 財經 公司治理國際排名 證交所「手動」換名次 10:432019/03/27 財經 《基金》Apple Card再掀FinTech投資熱 11:582019/03/27 財經 併購熱潮湧現 FinTech錢景亮 04:092019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。