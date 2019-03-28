聯想控股在2018年年報中披露，2018年金融服務板塊在監管趨嚴和利率波動的環境下保持穩健增長態勢，包括盧森堡國際銀行、正奇金融、君創租賃和考拉科技在內的附屬公司收入保持增長。報告期內正奇金融遞交港股上市申請，此外公司簽訂了出售所持有蘇州信託全部股權的協議。報告期內金融服務板塊收入增長91%至69.62億元，歸屬於公司權益持有人淨利潤增長56%至25.67億元。

(時報資訊)