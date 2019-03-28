行政院會28日拍板通過攸關酒駕刑度的《刑法》第185條之3修正草案，若酒駕再犯致人死亡或重傷刑責，刑責最高「無期徒刑」。

行政院政務委員羅秉成表示，外界呼籲的「最重死刑」恐有違刑法各處罰間平衡性，若酒駕不分輕重都依殺人罪處理，恐有高度爭議，並強調，拿掉死刑改處最高「無期徒刑」是在專業與民意間取得平衡。

(中時 )