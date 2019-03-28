酒駕累犯致死「無期徒刑」 政委：專業與民意平衡 18:102019/03/28 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院政務委員羅秉成。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院會28日拍板通過攸關酒駕刑度的《刑法》第185條之3修正草案，若酒駕再犯致人死亡或重傷刑責，刑責最高「無期徒刑」。 行政院政務委員羅秉成表示，外界呼籲的「最重死刑」恐有違刑法各處罰間平衡性，若酒駕不分輕重都依殺人罪處理，恐有高度爭議，並強調，拿掉死刑改處最高「無期徒刑」是在專業與民意間取得平衡。 (中時 ) #酒駕 推薦閱讀 嚴懲酒駕協商 修法五花八門 04:102019/03/25 政治 酒駕致人於死者 超過半數僅判刑2年以下 10:532019/03/25 政治 酒駕修法明拚三讀 民團籲納入「同車共責」條款 11:452019/03/25 政治 酒駕修法 民團籲納入同車共責 04:102019/03/26 政治 酒駕修法協商 朝野共識汽機車分流罰 13:252019/03/26 政治 《道交條例》修正案三讀通過 酒駕同車乘客連坐處罰 16:452019/03/26 政治 酒駕累犯致人於死可判死刑 再等等 18:482019/03/26 政治 酒駕修法未接地氣？大數據曝網友最怒3件事 16:032019/03/27 政治 酒駕累犯撞死人 最重處無期徒刑 23:032019/03/27 政治 打臉法務部 酒駕最重判死踩煞車 04:102019/03/28 政治 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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