外資喊新普今年EPS上看20元 股價狂飆近7％ 13:332019/03/28 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新普（6121）去年度繳出亮麗財報，加上今年景氣展望樂觀，外資法人看好新普非IT營運布局，預期新普今年EPS將上看20元，激勵新普股價跳空大漲，盤中維持7％以上的漲幅。 新普是國內少數維持高獲利的電池模組廠，去年第四季毛利率更優於法人預期，由於新普電動自行車電池在歐洲已經站穩腳步，品牌知名不低，加上資料中心備援電池今年下半年產生營收貢獻，外資喊出新普今年EPS將上看20元，未來12個月目標價上看300元。 (工商 ) #新普 推薦閱讀 櫃買業績發表會 富櫃50三雄新普、群聯、環球晶打頭陣 09:512019/03/27 財經 新普全年EPS達17.35元 創歷史新高 14:322019/03/27 財經 《電腦設備》非IT產品入收割期，新普宋福祥：5年內佔比拚30％ 16:482019/03/27 財經 新普發 11.5元 股息 今年營運季季高 04:092019/03/28 財經 《台北股市》盤中焦點股：中華、裕隆、中環、嘉裕、盛達、新普、力致 10:172019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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