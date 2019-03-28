新普（6121）去年度繳出亮麗財報，加上今年景氣展望樂觀，外資法人看好新普非IT營運布局，預期新普今年EPS將上看20元，激勵新普股價跳空大漲，盤中維持7％以上的漲幅。

新普是國內少數維持高獲利的電池模組廠，去年第四季毛利率更優於法人預期，由於新普電動自行車電池在歐洲已經站穩腳步，品牌知名不低，加上資料中心備援電池今年下半年產生營收貢獻，外資喊出新普今年EPS將上看20元，未來12個月目標價上看300元。

(工商 )