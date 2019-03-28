HA（家庭自動化）來臨，愈來愈多的網通產品融入居家中，除了講究效能，美學也是一大設計重點，合勤相準此趨勢，推出全球最輕巧三頻Mesh WiFi系統，主打可與現代家居風格完美融合，還一舉拿下「2019iF國際設計大獎」。

三頻Mesh WiFi系統也吹起極簡時尚風！合勤科技今年新推出的Multy U 三頻Mesh入門款繼在國內獲得「2019台灣精品獎」、「2018金點設計獎」之後，首度出國比賽又抱回國際大獎「2019iF國際設計大獎」，成功從全球50個國家、超過6,400件產品中脫穎而出。

集結67位國際頂尖設計師的iF設計大獎評審指出，Multy U得獎關鍵不僅在於讓家用路由器變得更輕薄短小，其首創的皮革環懸掛及立架方式，讓路由器的安裝靈活不受限，而且可以完美融入居家裝潢，達到好看又好用的雙重效果。

合勤Multy U長寬為12.3公分，厚度僅3公分，為市面上最小巧、輕薄的三頻Mesh機種，加上中間X造型的多彩智慧LED指示燈，以不同顏色提示網路連線狀況；三頻傳輸更快、更穩定，提供用戶絕佳WiFi體驗。

合勤科技智能生活事業總處資深協理蘇元祺表示，當初研發Multy U是從掌握年輕用戶需求和喜好出發，一組兩台，主打小體積、大功率，讓消費者在家上網也能漫遊不斷線，串接不掉速。

另針對科技新手，合勤亦提供了專人到府安裝的服務，消費者只要透過指定網購通路購買Multy U，或是同系列的Multy X、Multy Plus，憑有效發票上合勤網站登記，就可享有專人到府安裝的服務。

(工商 )