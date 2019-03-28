左鎮國中今年與國立台灣歷史博物館合作，進行文史踏查計畫，團隊帶領學生實際下鄉，透過田野調查和遺老訪談，重新挖掘過去曾經在山區行駛的台糖運糖鐵道歷史記憶，也讓學生重新認識家鄉文史。

台史博研究組助理研究員陳怡菁指出，1934年日據時期透過地方爭取，從善化到左鎮興建約10公里長的台糖鐵道，用來運輸蔗糖原料，集中到善化糖廠生產；後來鐵道更往上延伸到玉井，全長30公里，當時左鎮、玉井都是台南重要的產糖重鎮。

陳怡菁表示，戰後1950年代台糖鐵道左鎮線除了繼續運輸蔗糖，而且更延駛到玉井，並增加載客功能，是當時不少民眾和學生往來山區重要的交通工具，然而隨著後來公路運輸興起，台糖鐵道左鎮線因此停駛廢棄。

今年台史博與左鎮國中合作，針對已經消失的台糖鐵道左鎮線進行文史勘查，團隊帶領學生分組，每2周實際走訪鄉間做田野調查，除了使用相機、空拍機拍攝台糖鐵道左鎮線至今可見的部分殘破枕木遺跡，另外學生也會採訪當地耆老，透過口述，重建居民對台糖鐵道的歷史記憶。

左鎮國中校長蔡宜興表示，上周四台史博團隊和學生已進行第一次現場勘查，未來會將這次團隊田野調查得到的文字、影像彙整，以3D立體影像的方式再現台糖鐵道左鎮線，除了記錄家鄉文史，對學生而言，也是珍貴的田野調查體驗。

(中時 )