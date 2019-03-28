去年與小熊簽下1.26億美元大合約的日本強投達比修有，今年將以健康的身體來迎接整個賽季，並且在受訪時表示，預計在結束與小熊的合約之後就會退休。

達比修有在2012年透過入札制加入遊騎兵，該季就勇奪16勝，奪得亞洲第一強投封號，而且入選的明星賽。

2013年投了240次三振，改寫了野茂英雄在1995年所創的單季236次三振，成為日本投手在大聯盟的單季三振紀錄。

2015年3月接受手肘韌帶重建手術，修養超過1年，直到隔年5月才重新回到MLB賽場，該季拿下7勝5敗，2017年季中被交易至道奇，整季14勝15敗。去年轉戰小熊，但因為身體出現狀況，只出賽8場1勝3敗。

現年32歲的達比修有表示，「去年狀況不佳，但還是有很多人支持我，所以今年會以最好的姿態來回報他們。」

達比修有說，棒球沒辦法打一輩子，等到結束小熊的合約之後也已37歲的，到時候就會打算退休，回歸家庭生活陪伴家人與小孩。

(中時電子報)