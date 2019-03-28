行政院院會今日通過大陸委員會擬具的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第5條之3修正草案，提高兩岸政治協商門檻，在開啟協商前及締約後，都須符合修憲高門檻的要求，由「全體立法委員3／4之出席，及出席委員3／4之同意」，再由行政院將協議草案交付全國性公民投票通過行政院長蘇貞昌表示，今年1月2日，中國發布「習五條」，提出「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，具體化統一台灣進程。

面對中國近年不斷對台政軍施壓、統戰分化、經濟利誘，嚴重威脅台灣國家安全與發展，政府有責任捍衛國家主權，必須為維護國人自由民主人權的生活方式，建立更堅實的民主防護網，這也是台灣民眾的一致要求。

本次修法針對兩岸政治議題協商談判，必須由行政院向立法院提出協議締結計畫，在開啟協商前及締約後，都須符合修憲高門檻的要求，由「全體立法委員3／4之出席，及出席委員3／4之同意」，再由行政院將協議草案交付全國性公民投票通過，始為通過。用意在於以修憲門檻的國會雙審議，再加上公投程序，來落實談判公開透明、國會監督及人民參與。此外，主權國家地位與自由民主憲政秩序的毀棄或變更，不容作為政治議題談判及協議項目。

蘇貞昌表示，該法案對完善國家安全防線、捍衛國家主權與整體利益非常重要，請陸委會積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通，早日完成修法。?陸委會指出，為落實總統「四個必須」及「三道防護網」指示，規劃建立兩岸政治議題協商的民主監督機制，因此擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第5條之3修正草案。草案明定兩岸協商簽署政治議題協議，應由國會雙審議及人民公投的高門檻程序，建立兩岸政治議題協議的民主監督機制。

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