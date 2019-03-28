連續幾週系列的冠軍投注分析後，最後我們補充一些重要戰力選手的傷勢狀況供彩迷參考，當作開季前最後準備功課的結尾：

弱旅皇家，屋漏偏逢連夜雨

王牌捕手培瑞茲確定手肘韌帶將進行手術整季報銷…而算是球隊頭號左投的杜菲也有肩部不適消息傳出，所幸經診斷因是投球機制走鐘導致。杜菲已開始正常的傳接球練習，但應該會錯過開幕。近期皇家的狀況明顯不被看好，對家勝出機率高！

天使折翼，靜待主力齊歸隊

去年全聯盟矚目的二刀流大谷翔平在手術後，已開始輕量的各種投打練習，預計五月將回到前線替球隊貢獻戰力。主戰投手韓尼則已克服手肘發炎情況，也在熱身賽中有登場投球。至於右膝肌腱炎已復原的厄普頓，可望順利隨隊開季。內野手柯薩特的小腿肌拉傷也在幾週可完全康復。隨著時間進行，健康陣容越形完整的天使是美聯西區值得注意的對象。

超強洋基，頭號王牌是關鍵

新一代年輕王牌塞維里諾應已確定錯過開幕，他的右肩旋轉袖肌群發炎令關心洋基者莫不感到恐懼，不過他個人表示感覺尚可，咸認開季不久後便可歸隊。但，他的症狀是所有投手的惡夢，如果季中再次發生，對球隊絕對是噩耗…老將沙巴西亞已漸漸被排出在主要戰力評估名單外，但若能健康貢獻局數仍是顆好用的棋子。去年繳出生涯全壘打、打點新高的希克斯則將在確認下背部緊繃恢復後，就加入打線提供火力支援。無怪乎洋基隊是本季的奪冠大熱門，很適合鎖定來玩「大分」或「讓分勝」。

藍衫道奇，書僮死臂成問號

無論是否有季後賽症候群，柯蕭一直以來都是道奇隊最重要的王牌戰力，但今年開季前他的黃金左臂發生難以診斷的不適狀況，使得球團無法評估他能加入戰線的時間點到底為何。現在只能等待更確認的好消息是否出爐…整體而言，道奇仍為實力被看好的勁旅，關鍵就在王牌左投自身情勢對團隊士氣造成的影響。當道奇遇上弱隊時，還是強推能在「不讓分」玩法勝出。

剩下三支在分區有競爭力的球隊實力消長，都和主戰投、捕手有關，因此我們一併說明：紅雀老將強捕莫尼拉膝部開刀復健順利，熱身賽尾端已重返賽場。釀酒人投手傑佛瑞斯與勇士投手佛提紐茲也都是差不多的進程。他們復出後的穩定性跟訓練強度是否確實有關。這些球隊仍是不容小覷的「不讓分」標的。

(中時電子報)