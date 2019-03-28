上週談了兩組8強對戰的實力比較，本週將為讀者分析另外兩個對戰組合。

利物浦 vs. 波圖

利物浦近況佳拿下3連勝，包括歐冠16強第2回合作客安聯球場，在不被看好的情況下3：1淘汰拜仁慕尼黑，然後在國際比賽日前一週作客2：1險勝富勒姆，終於在多賽一場的情況下以2分優勢奪回英超領先者寶座，雖然在英超的冠軍爭奪戰中不算實質佔有優勢，但至少將壓力暫時丟回給曼城。利物浦近5場比賽的進攻表現相當順暢，除了作客0：0踢平艾佛頓外，其他4場比賽至少進2球，總共踢進14球只失4球，走出1月底至2月中共5場比賽踢平4場的尷尬。主力陣容健康無虞，前場三叉戟維持凶猛火力，薩拉（Mohamed Salah）和馬內（Sadio Mané）同以17球並列進球榜第2、佛米諾（Roberto Firmino）11球則排名14。在歐冠賽場上薩拉和馬內表現同樣出色各有3球進帳，佛米諾與米爾納（James Milner）也有2球貢獻。利物浦史上曾經8次打進歐冠決賽拿下5次冠軍，最近一次是被稱為伊斯坦堡奇蹟的2005年，對AC米蘭半場0：3落後，下半場追平3：3，並在PK戰中擊敗米蘭奪冠。

波圖是葡超三雄之一，28次贏得聯賽冠軍僅次於36次奪冠的本菲卡，上賽季波圖以7分差距封王，中止了本菲卡的四連霸。波圖本季依舊與本菲卡鬥得火熱，兩隊目前以63分並列領先，本菲卡以較佳的得失球差暫居榜首。不過波圖本季在歐冠的表現則勝過本菲卡，小組首名不敗晉級16強，並且以兩回合總比數4：3淘汰羅馬殺入8強，本菲卡在小組賽落居拜仁和阿賈克斯之後，只能以小組第3名轉戰歐洲聯賽。波圖有前西班牙國門卡西亞斯（Casillas）與葡萄牙國家隊中衛佩佩（Pepe）坐鎮防線，另外搭配多名巴西國家隊邊緣人如後衛特萊斯（Alex Telles）和菲利佩（Felipe）等，加上良好的青訓體系培養不少年輕好手，即使名氣不如利物浦，仍有實力扮演黑馬角色，前鋒線上的巴西人蒂基尼奧蘇亞雷斯（Tiquinho Soares）和阿爾及利亞國腳布拉希米（Yacine Brahimi）都是危險人物。波圖史上兩次打進歐冠決賽都贏得冠軍，最近一次是2004年，決賽擊敗法甲摩納哥，是近22年間唯一不是由兩支來自西英德義四大聯賽球隊爭冠的一次。

歐洲盃賽交手紀錄：利物浦3勝3和

最近一次對戰：2017-18歐冠16強，第一回合波圖0：5利物浦、第二回合利物浦0：0波圖

比賽時間：第1回合：4/10 03:00 利物浦vs.波圖

第2回合：4/18 03:00 波圖vs.利物浦

預測晉級隊伍：利物浦

托特納姆熱刺 vs. 曼城

本季4支英超球隊打進歐冠8強，抽籤結果出現唯一的英超內戰，兩隊都不曾在歐冠稱王，熱刺1962年曾打進4強但敗給最終的冠軍本菲卡，但近10年3度踢歐冠最佳戰績只到8強，本季有機會挑戰隊史最佳紀錄。曼城本季是連續第8年參加歐冠，最佳戰績是2016年的4強，也是敗給最終的冠軍皇家馬德里而無緣錦標。

熱刺在2月初時還保有英超的爭冠希望，但自2月23日作客不敵班來後，近4輪聯賽1和3敗，痛失11分積分，目前雖仍排名第3，但已落後利物浦15分、落後曼城13分，基本退出爭冠行列，因此歐冠成了熱刺本季最後希望。熱刺本季在歐冠開低走高，小組賽起初2連敗，但隨後拿下2勝2和，驚險以小組次名出線。16強無懼德甲榜首的多特蒙德，主客雙殺對手，總比數4：0勇闖8強。熱刺的英格蘭前鋒肯恩（Harry Kane）狀況復甦，近5場比賽攻入4球，但只靠肯恩顯然無法贏球，在肯恩傷停期間大爆發的孫興慜近期狀況回落，如何激發兩人同場發揮是當務之急。

曼城全線爭冠已先搶下聯賽盃冠軍，加上社區盾本季已兩冠入袋，接下來還有足總盃4強、歐冠8強和英超聯賽，如果全數奪冠，將寫上前無古人單季全冠軍的驚人成就。曼城在本季歐冠小組賽也算開低走高，第1輪在主場竟以1：2敗給里昂，但隨後5場小組賽4勝1和（也是平里昂）依然首名晉級。16強面對在德甲沈淪的沙爾克04，第1回合作客3：2逆轉險勝，第2回合在主場則送給對手7：0的大屠殺。曼城在英超以阿奎羅（Sergio Agüero）和斯特林（Raheem Sterling）是主要得分手，兩人分別有18和15球進帳，歐冠還是阿奎羅5球最多，但其次的是傑蘇斯（Gabriel Jesus）和薩內（Leroy Sané）的4球，斯特林、伯納多席爾瓦（Bernardo Silva）和大衛席爾瓦（David Silva）也都各進3球。進球點廣，可用之兵多，絕對是曼城的一大優勢。

歐洲盃賽交手紀錄：無

最近一次對戰：2018-19英超第一循環，熱刺0：1曼城

比賽時間：第1回合：4/10 03:00 熱刺vs.曼城

第2回合：4/18 03:00 曼城vs.熱刺

預測晉級隊伍：曼城

(中時電子報)