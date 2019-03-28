民進黨2020總統初選，前閣揆賴清德對上蔡英文總統，民進黨前立委林濁水今表示，「許多人替蔡英文擔心，說她沒有輸的本錢；但是更重要的還是她有沒有贏的本錢。」

此外，對於黨內有人憂心，這階段採取民調對蔡總統不利；林諷刺，「如果3年來有績效，豈不是由她快快樂樂收割？」

林濁水今在臉書指出，無論國內外，慣例是挑戰現任非常艱難，例如賴清德競選連任市長時超級輕鬆，一切活動花費簡單到不行；但是現在蔡總統有創新看法：現任要施政又要參選，是非常沈重的負荷。

他說，一般選舉，現任優勢是常態，現在新的怪講法是現任不利，所以這階段採取民調對蔡英文一定不利，「因為她是國家領導人，是箭靶，3年來的問題都會怪罪她」。

林濁水表示，怪了。為什麼美國現任總統民調有利是常態，不利是例外？難道台灣才是民主先進國家，美國民主很落後？還有，「為什麼現任會成箭靶？如果3年來有績效，豈不是由她快快樂樂收割？」鄭文燦為什麼無論選前民調，最後得票率都很有利？「唉，什麼時候民進黨變成奇譚怪論黨」。

林濁水也提到，他說賴清德應該不是因為立委輔選過關，所以決定參選總統，如果不過關他更會決心參選，引來郭子乾嗆聲：那不是嬴了也要輸了也要，不管什麼都要？

他說，「我說稍安勿燥」。既然因為被藍綠得票率從76％比19％大蠃57％，淪落變成47％比43.3％只贏2.7％嚇壞了，想到每個立委選區都比照台南二選區的比率掉的話，不要說總統必輸，區域立委恐怕會掉到剩下5席，所以才決定選，因此輔選不過關當然更非參選不可了。

他表示，只是如果輔選贏得輕輕鬆鬆，表示2020總統和立委選舉都沒什麼大問題，他鐵定會支持蔡英文選連任。「郭子乾還來不及反應，沈富雄便急著說，對，就是這樣」。

(中時 )