香港東涌逸東邨一處民房28日凌晨3時發生火警，有約250人自行疏散。消防人員接獲鄰居報案後，趕到現場撲救，約半小時後就將火勢撲滅。經初步調查，本起意外僅造成5人感到不適入院醫治，並未有民眾死傷。

據港媒《明報》報導，起火民宅遭到嚴重焚毀，外牆被濃煙燻得焦黑。據了解，該民宅的屋主是一對南亞裔夫婦，他們還與2名10多歲的孩子同住，一家四口在事故發生後即時逃生。

對於火勢起因，據警消初步調查，疑似有菸頭掉在堆滿衣物的晾曬架引發火警，事件應是純屬意外，並未有可疑之處。

報導指出，一名75歲李姓老婦事發後感到身體不適，送往北大嶼山醫院醫治；另有1名7歲男童、年齡31至33歲之間的2男1女感到不適，自行前往醫院救治。

一名17樓的梁先生表示，事發當時走廊布滿濃煙，不過他記得小時候學到的知識，帶了濕毛巾、鑰匙及手機等「逃生三寶」後，順利逃生。

(旺報 )