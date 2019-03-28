行政院會上午通過《刑法》修正案，依照草案規定，酒駕累犯致人死於最高只會被判「無期徒刑」或七年以上有期徒刑，但草案也新增連結，若酒駕有不確定殺人故意者，將可適依「殺人罪各條之規定處斷」。

外界關切酒駕累犯最重沒有判處死刑，只連結到以殺人罪處斷，政務委員羅秉成表示，修法要修到各方都有滿意並不容易，因為爭議性非常高，酒駕定得太高，其他交通事故肇責也要定高，可能造成《刑法》體系牽動，整體「重刑化」，等於定了一個死刑，其他就再增加刑度，但重刑化會產生滑坡效應，造成懲罰失控，造成人民聚焦以刑法處理酒駕問題。但單靠《刑法》加重無法解決問題。

這次修法若依法務部原先提出的版本，酒駕致人於死，要從現行可處三年以上，十年以下，提高為，五年以上，十二年以下有期徒刑，最後並未調整，羅秉成說，因為法務部提高刑度是按階層推升，政院版的修法後最重不到死刑，因此提高刑責的必要性就要再考慮。

依照政院修法版本，曾犯酒駕五年內再犯致人於死，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，致重傷者處五年以上十二年以下有期徒刑。至於酒後駕車致導他人死亡或重傷，若行為人在酒駕時就他人死亡或重傷的結果有故意主觀犯意，本即得依各該罪名論處，也就是若有不確定殺人罪故意，不論次數仍可依殺人罪處斷。

政院版《刑法》修正案中從頭到尾沒有出現「死刑」字眼。對於不確定殺人罪部分，羅秉成舉出美國、德國及台灣三個「酒後駕車致人於死該當殺人罪的案例」，其中去年中秋節一名郭姓男子到KTV狂歡後開車撞 倒三名騎士，檢察官以郭男不論紅綠燈「油門從來沒有鬆過」認定與恐攻無異，依殺人罪起訴。

(中時 )