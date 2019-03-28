大巨蛋今5度赴台北市都市設計審議委員闖關，遠雄一次提出兩個版本防災疏散模擬，但因遠雄直到昨天傍晚才提供模擬動畫給北市府，多數委員不滿沒時間可以詳細去看細節，且模擬報告內容不詳盡，揚言審不下去，歷經近4小時會議，都審會主席、都發局長黃景茂裁示，遠雄應依委員會決定修改候補建，並於下次會議前須提前提供相關資料。

遠雄今針對人員疏散模擬、防災動線規劃、疏散接駁車路線等議題於都委會報告，遠雄以大巨蛋5萬9833、8萬3733容留人數模擬，大巨蛋人潮可於8分鐘離開觀眾席到走廊、15分離開場館，但現場僅播放縮時影片，無法提供內容及參數，引發多數委員不滿。

委員吳杰穎指出，他從國外審到國內，從來沒有遇過審查前一天才提供模擬動畫，因當中有很多細節，需要足夠時間去看，又不是看卡通影片，不願意審查模擬動畫。

遠雄建設總經理湯佳峯回應，承辦單位並沒有說何時提供電腦模擬，直到昨天臨時要求，如果電腦模擬太晚提供感到抱歉，若違反規定，今天就不要開會，但每次審查都有新議題，遠雄無所適從，如果委員有那麼多想法，乾脆再開一次會。

委員許晉誌則認為，會議記錄對遠雄一點用都沒有，遠雄並未按照會議決議辦理改善，要求遠雄把報告書該模擬的提前送到委員會，相關資料確實收齊後再舉行會議，不然每次開會只是浪費時間。

對此，都發局解釋，照理紙本報告應與模擬一起送進來，昨天經協調後才臨時拿到，都發局長黃景茂則跳出來緩頰，認為「雙方都有疏忽」，下次會注意，並請遠雄提前將相關報告、模擬一併送來。

(中時 )