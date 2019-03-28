創業板指午後一度翻黑，滬指跌幅擴大。工業大麻概念午後重挫逾10股跌停，壽仙谷、恆豐紙業、龍津藥業、東風股份等逾10只概念股都在跌停行列。白酒股漲幅擴大，瀘州老窖漲超5%，五糧液漲超4%，貴州茅臺漲近3%報811.75元/股。

港口股集體拉升，連雲港漲停，南京港、日照港、大連港、寧波港、天津港、營口港、錦州港、廣州港、青島港等個股亦跟隨上漲。

14:00左右，滬指報3008.79點，跌0.46%；深成指報9613.65點，漲0.04%；創業板報1639.46點，漲0.10%。

(時報資訊)