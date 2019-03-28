《大陸股市》工業大麻跌停潮，白酒、港口股崛起抗空 13:582019/03/28 時報資訊 綜合外電報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 創業板指午後一度翻黑，滬指跌幅擴大。工業大麻概念午後重挫逾10股跌停，壽仙谷、恆豐紙業、龍津藥業、東風股份等逾10只概念股都在跌停行列。白酒股漲幅擴大，瀘州老窖漲超5%，五糧液漲超4%，貴州茅臺漲近3%報811.75元/股。 港口股集體拉升，連雲港漲停，南京港、日照港、大連港、寧波港、天津港、營口港、錦州港、廣州港、青島港等個股亦跟隨上漲。 14:00左右，滬指報3008.79點，跌0.46%；深成指報9613.65點，漲0.04%；創業板報1639.46點，漲0.10%。 (時報資訊) #陸股 #滬指 #深成指 #創業板 #指數 推薦閱讀 《大陸股市》美股大跌，陸股跟著挫 10:002019/03/25 財經 《大陸股市》華為電視板塊、高送轉擊退空軍，指數跌幅收斂 11:082019/03/25 財經 《大陸股市》滬指半日跌1.37％ 12:502019/03/25 財經 《大陸股市》軍工股火力猛，白酒族群醉倒 13:582019/03/25 財經 《大陸股市》滬指收跌近2％，軍工股無懼秀漲停 15:402019/03/25 財經 《大陸股市》V型反轉，陸股紅-綠-紅 11:082019/03/27 財經 《大陸股市》探底回升，滬指午收漲0.55％ 12:492019/03/27 財經 《大陸股市》深滬撐住，創業板不支翻黑 13:582019/03/27 財經 《大陸股市》滬指收漲0.85％，工業大麻魅力不減 15:402019/03/27 財經 《大陸股市》創業板轉強攻高1％，券商股直線拉升 11:072019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。