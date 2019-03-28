行政院長蘇貞昌今日在行政院會聽取環保署「大型柴油車排放污染改善精進方案」報告後表示，過去政府為了改善大型車排放污染，訂定淘汰年限，引發民怨。今日提出的精進方案，只要車輛符合出廠時排放標準，即可持續使用，不再強制淘汰；對於無法符合排放標準的車輛，也提高汰舊換新補助額度。

行政院在2017年12月即通過「空氣污染防制行動方案」，從「固定污染源」、「移動污染源」及「其他污染源」多管齊下，達到降低空污的目標。蘇貞昌表示，中央政府在空污防制上，跨部會合作，也希望與地方政府共同努力，一起維護國人健康。

蘇貞昌指出，過去政府為了改善大型車排放污染，訂定淘汰年限，引發民怨。今日提出的精進方案，只要車輛符合出廠時排放標準，即可持續使用，不再強制淘汰；對於無法符合排放標準的車輛，也提高汰舊換新補助額度。

蘇貞昌強調，近年來在中央、地方政府與國人共同努力下，紅害天數已逐年下降，但「好還要更好」。請環保署及相關部會持續與老車車主及社會各界溝通，並多加宣導，請國人共同配合推動；也請各部會往後在擬定各項政策時，提出更周延的規劃與配套措施，以貼近民意。

環保署表示，政府對於車輛的管制，是以改善污染排放為目標。去年8月「空氣污染防制法」修正公布後，經務實檢討，原估計8萬輛大型柴油車中約有50％（4萬輛），因柴油品質提升及維護保養良好，已符合4期排放標準；另約有25％（2萬輛），透過調修燃油控制系統或加裝污染防制設備亦符合標準。

環保署指出，政府針對大型柴油車排放污染研擬多項精進方案，包括輔導1～3期大型柴油車污染改善、補助車輛汰舊換車（含中古車）、車輛調修或加裝污染防制設備、減徵新車貨物稅及零組件免關稅、5期車生產、製造及進口之期限展延2年等，期於2019年至2022年鼓勵約2萬輛不符合標準的車輛汰除及輔導2萬4,000輛改善污染。

(工商 )