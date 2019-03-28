社頭鄉十八彎古道有疑似水鹿遭獵殺時留下的斑斑血跡。（鐘武達攝）

彰化縣社頭鄉清水岩附近的十八彎古道最近驚傳有人獵殺山區出沒的水鹿，手段殘忍還在古道上留下斑斑血跡，山友揭露「殺鹿」獵人的凶殘行徑後，田中警方積極查緝終於28日上午查出家住田中鎮的63歲陳姓男子涉有重嫌，目前警方正在偵訊，並將依《動物保護法》偵辦。

日前有山友在臉書「彰化踢爆網」與「社頭人俱樂部」等社團投訴，指控近來十八彎古道經常發現可疑的鮮紅血跡，而且現場還有疑似脫落的毛髮疑似是鹿毛，研判是當地出沒的水鹿遭到不法獵殺。

社頭鄉民代表陳慶福說，早在上月底就有人反映目睹1隻野鹿被殺害，這次山友見到的血跡顯然也是水鹿遭獵殺的證據。另外，消息傳開後，網友們更是一面倒的高聲呼籲，希望政府有關單位重視生態的保護，務必揪出「殺鹿獵人」並嚴懲 。

抓到了！讓人欣慰的是，在各界的關注下，田中警分局也火速主動介入調查，隨即在28日上午查出「殺鹿獵人」的身分並通知到案，全案正在擴大偵辦中。

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方指出，近年來八卦山脈常有人發現水鹿，雖不屬野生動物，但仍可依違法動物保護法第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」移送法辦，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

(中時 )