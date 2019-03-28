8旬李姓老嫗仲介賺1億卻脫產，遭管收崩潰大哭。(蔡依珍翻攝)

8旬李姓老嫗8年前當土地仲介大賺1億元，將其中近2千萬贈與親友等7人，國稅局查出未繳所得稅和贈與稅，移送桃園執行分署，執行官查出她還欠稅近1500萬，卻將1988萬元存款轉帳給親友或提領一空，還把名下2間房產轉到女兒名下，雖一度以有失智症抗辯，但法官不採信，當庭裁定管收，讓她當場坐地嚎啕大哭，仍被送進台北女子看守所附設管收所。

80歲的李姓老嫗2011年因協助某祠堂取得土地，獲贈報酬逾1億元，她將其中1782萬9000元贈給游男等7名親友，2013年遭北區國稅局查獲，要求補繳綜所稅3000萬，老嫗消極處理，2017年6月因積欠1600萬元罰鍰和贈與稅，遭移送行政執行署桃園分署。

除執行官拍賣其名下財產17萬4463元、受贈人幫繳贈與稅156萬2900元，老嫗分毫未還，仍積欠1476萬9538元，且執行官還發現，老嫗收到繳款通知書後，陸續將銀行存款轉至親友帳戶，並數度提領鉅額現金，總金額超過1988萬元，被移送執行署後，更將名下2間位於蘆竹的房子，以販售、贈與等方式，移轉到女兒名下。

執行官認定她蓄意脫產，數度通知不到後，27日將李姓老嫗拘提到案，但她仍不願透露資金流向，兩手一攤稱不知道有逃漏稅，還說錢都分光了，沒錢可還，親友也幫腔稱老嫗有失智症、不能被管收。

但桃園地院法官認為，老嫗有隱匿且擅自處分財產的情況，且開庭時還能自訴被關就不能參加其他訴訟官司，顯見思慮仍清晰，當庭裁定管收，老嫗聞訊當場坐地號哭，直嚷：「我又沒做壞事！」但仍遭解送台北女子看守所附設管收所。

(中時 )