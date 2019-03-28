網友臉書留言。(圖/翻攝自網路)

網友貼出搜尋熱度趨勢圖。(圖/翻攝自網路)

前行政院長賴清德日前宣布參加民進黨內總統提名初選，正式向現任總統蔡英文下挑戰書！民調也顯示，賴無論看好度還是民進黨認同者支持度，均輾壓蔡。有網友貼出搜尋熱度趨勢圖，表示：「好憂傷，明明都是出國…為啥越打韓自己聲量越低，人家卻不斷上漲呢？」

台灣民意基金會25日公布民調，台灣民眾僅26.1%看好蔡英文連任、65.9%不看好；民進黨認同者中，56.3%支持賴清德、35.2%支持蔡英文；中性選民中，53%支持賴清德、18.8%支持蔡英文；國民黨認同者方面，57.3%支持賴清德、21.6%支持蔡英文；此外，除了20歲至24歲選民，不支持賴清德參選的人略多於支持者4%，其他24歲以上的選民一面倒支持賴清德參選總統。

蔡英文雖貴為現任總統，卻面對內憂外患不斷夾攻，處境相當尷尬。同時，人在國外也越洋對韓國瑜出訪拚訂單多有置喙，讓不少民眾為之氣結。

有網友就在臉書貼出搜尋熱度趨勢圖，表示：「好憂傷，明明都是出國…為啥越打韓自己聲量越低，人家卻不斷上漲呢？」更在下方特別標註「民調沒長進，心碎了無痕」。其他網友則回應：「有人知小英在哪嗎？」

(中時電子報)