反制兩岸和平協議 政院拍板修法明訂高門檻 14:172019/03/28 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸委會主委陳明通。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸委會主委陳明通。（黃世麒攝） 陸委會主委陳明通說明修法內容。（黃世麒攝） 為反制國民黨主席吳敦義提出的兩岸和平協議，行政院會28日拍板通過《兩岸人民關係條例》第5條之3修正草案，明定兩岸協商簽署政治議題之協議，應經國會雙審議及人民公投之高門檻程序，建立兩岸政治議題協議的民主監督機制。陸委會主委陳明通表示，這可以落實談判公開透明、人民參與及國會監督，守護國家主權及維護台灣的自由民主。 (中時 ) #兩岸 #協議 #人民 #政治 #政治議題 推薦閱讀 兩岸若要簽政治協議 將比修憲難 20:412019/03/25 兩岸 朱立倫：若當選邀習近平金門會談 發表和平宣言 22:182019/03/25 兩岸 民進黨想堵死兩岸協議 04:092019/03/26 兩岸 兩岸政治協商 比修憲還難 04:092019/03/26 兩岸 蕭萬長27日下午會李克強、劉結一 17:172019/03/26 兩岸 不是防衛民主 是扼殺和平 04:102019/03/27 兩岸 金門發表和平宣言？張善政：太快了！ 12:232019/03/27 兩岸 兩岸簽協議須經公投 陳明通：讓人民做談判者靠山 13:072019/03/27 兩岸 兩岸政治性協議超高門檻修法政院版出爐 將送立院 12:292019/03/28 兩岸 防制一國兩制台灣方案 兩岸政治協商高門檻 14:122019/03/28 兩岸 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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