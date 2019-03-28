陸委會主委陳明通。（黃世麒攝）

陸委會主委陳明通說明修法內容。（黃世麒攝）

為反制國民黨主席吳敦義提出的兩岸和平協議，行政院會28日拍板通過《兩岸人民關係條例》第5條之3修正草案，明定兩岸協商簽署政治議題之協議，應經國會雙審議及人民公投之高門檻程序，建立兩岸政治議題協議的民主監督機制。陸委會主委陳明通表示，這可以落實談判公開透明、人民參與及國會監督，守護國家主權及維護台灣的自由民主。

(中時 )