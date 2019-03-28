MLB雖然已在海外打過開幕戰了，但本土的開幕戰在29日凌晨1點起全面開打，日本強投田中將大將第4度擔任洋基的開幕戰先發投手，目標鎖定拿下開幕首勝。

田中將大在2014年由日本職棒改披洋基戰袍，2015年首度擔任球隊開幕先發，主場面對藍鳥，可惜只投4局掉5分、責失4分，吞下敗仗，2016再次先發開幕，面對太空人投5.2局失2分，平手退場，可惜洋基最終仍是落敗收場。

2017洋基前往光芒踢館，田中將大只撐2.2局就被挨了3轟掉7分，扛起敗仗責任，3次開幕先發，不僅勝場沒能開張，而且還吞下2敗，防禦率9.49，可說是慘不忍睹。

對於第4次先發開幕，田中將大淡然地表示，雖然很期盼能有好的表現，但這只不過整個例行賽的其中1場比賽，不會給自己太大壓力。

至於過去手肘經常發生問題，田中將大說，「手肘已經完全康復，再也無法困擾我了，目前狀況很好，足以面對整個賽季的考驗。」

(中時電子報)