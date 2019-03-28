陸媒報導指出，28日大陸國家網信辦指導組織「抖音」、「快手」、「火山小視頻」等短視頻平臺試點上線青少年防沉迷系統。陸媒報導指出，這是網路短視頻領域首次嘗試開展青少年防沉迷工作，並稱對於未成年人健康成長、行業履行社會責任、營造良好網路環境具有創新性意義。

據悉，此次上線試運行的「青少年防沉迷系統」內置於短視頻應用中，使用者每日首次啟動應用時，系統將進行彈窗提示，引導家長及青少年選擇「青少年模式」，使用更加方便。

進入「青少年模式」後，使用者使用時段受限、服務功能受限、線上時長受限，且只能訪問青少年專屬內容池。系統還將試點通過地理位置判定、用戶行為分析等技術手段篩選甄別農村地區留守兒童使用者，並自動切換到「青少年模式」。

陸媒報導指出，近一兩年，隨著網路短視頻快速發展，開展青少年防沉迷工作已經成為短視頻平臺必須履行的社會責任。大陸國家網信辦將在總結試點經驗、完善管理制度的基礎上，於今年6月在全國主要網路短視頻平臺全面推廣上線「青少年防沉迷系統」，並形成統一的行業規範。

(旺報 )