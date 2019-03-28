每逢清明節前後的連續假日期間是民眾掃墓的高峰，易因民眾焚燒金紙之飛灰餘燼引燃雜草而發生林野火災，為加強提醒民眾注意掃墓用火安全，並因應飛火飄散引發火災時如何有效搶救災害，新北市政府消防局於今下午2時結合樹林區公所及清潔隊，在樹林區第六公墓辦理墓地防火宣導暨災害搶救演練，以防止林野火災的發生。

消防局自今年3月23日起啟動清明期間各項防範林野火災的措施，於3月23日至4月7日期間，配合公所設置服務站時間，在本市轄內48處因屬偏遠、缺乏救災水源而搶救不易的墓地區域，駐點執行防火宣導及警戒工作，並免費發放8,000只以上有「行動消防栓」功能的滅火水袋，提供民眾滅火水源，此外，也於駐點中擇6處各辦理1場次的火災搶救示範演練。

此次演練，模擬民眾因掃墓焚燒金紙飛灰飄散而導致引發林野火災時，除了規劃出動各式水箱車、滅火機車外，並運用空拍機進行空中偵測燃燒區域，並由消防人員穿戴背負式水袋、滅火把及滅火機器人等救災設備操作搶救演練，以確保消防救災能量完備，能快速撲滅林野火災，保護掃墓民眾安全。此外，還納入各區公所於墓地雜草整除時，以清運移離取代引火方式處理，金紙集中清運作業，以及提供鐮刀、手套、抹草皂及小水桶等貼心服務。

消防局長黃德清呼籲，清明掃墓祭祖為國人至重的禮俗，但在掃墓時請務必謹記清明掃墓的「四不二記得」，也就是：「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」，除要注意用火安全，在掃墓離開前確實澆滅金紙餘燼，更可多運用金紙集中清運燃燒，讓這個慎終追遠的時節也能兼顧到環境及人員的安全

(中時 )