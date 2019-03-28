高雄市長韓國瑜今(28)日結束港澳大陸行返台，午間飛抵小港機場受到千名民眾熱烈接機。回顧韓國瑜此行，他受到陸媒高度關注，掀起如「韓流」般的聲勢，讓外界刮目相看。研究兩岸的美國專家觀察，形容韓國瑜的表現堪稱「奇才」，也是東亞最有活力、最有趣的政治家，跟韓國瑜打交道，已成為綠營最可怕的噩夢。

中評社報導，觀察韓國瑜此次出訪大陸四城的表現，密蘇里州立大學傑出教授郝志堅（Dennis Hickey）認為，韓國瑜不僅是台灣，甚至也是整個東亞地區最有活力、最有趣的政治家」，郝志堅更稱「他是個奇才！」（He is a phenomenon！）

對於綠營對韓國瑜有諸多指責，郝志堅認為，這完全是出於黨派之爭。他指出，民進黨失去了對高雄長達20年的控制，未來更擔心丟掉政權，會失去一切。郝志堅指出，蔡政府的「新南向」政策空洞，無法扭轉台灣經濟；對「九二共識」的否定，也意味著他們去不了大陸。現在又必須與一位吸引台灣人想像力的魅力型政治家打交道，這成為他們最可怕的噩夢。「所以，他們會把每一塊土都扔向他，希望有什麼東西能粘住他。」

郝志堅也比較了韓蔡兩人的出訪，他指出，「當蔡英文忙於賄賂貧困的島嶼時，這個傢伙卻在達成有利於他的選民的商業協議。這是一個有趣的對比！」

不過，史汀生中心東亞項目共同主任孫韻也指出，韓國瑜政治上承認「九二共識」，是大陸所樂見的立場，但台灣民意目前不接受「一國兩制」，很容易將他拜訪中聯辦和支持「九二共識」，與已被污名化的「一國兩制」相扣，這對韓國瑜本身造成的影響可能會比較消極。

(中時電子報)