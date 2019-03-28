高雄市長韓國瑜28日結束返台，國民黨基隆立委擬參選人、基隆市議員呂美玲28日在基隆火車站等地掛出3個巨幅看板，上頭寫著「全力支持韓國瑜參選總統」，呂美玲說，韓國瑜是一個不分黨派，真正為老百姓做事的人，卻面臨很多酸言酸語和抹黑，她要藉看板表達心聲，支持韓國瑜參選總統。

碩大的廣告看板上，第一行就寫者「立委參選人呂美玲全力支持韓國瑜選總統」，呂美玲說，這次設置３面看板的目的，除了宣傳自己全面落實自由貿易港區，推動基隆新經濟的政見外，也是要藉機支持韓參選總統。

呂美玲表示，在立委初選的拜票過程中，聽到很多人希望韓國瑜出來選總統。她認為，韓國瑜不像其他政治人物，只會喊口號，遇到做事的時候就一大堆藉口，是一個說到做到，能夠做事的人，從上任以來一直在幫老百姓找出路。

呂美玲說，台灣有很多政治操作葬送了老百姓的利益，民眾一直希望能找出不分黨派，為百姓做事的人，放諸檯面上所有的政治人物，只有韓國瑜最適合。

擔任多屆基隆市議員的呂美玲目前正爭取國民黨立委初選提名，目前參選者有前議長宋瑋莉、議員韓良圻、藍敏煌、國民黨市黨部主委黃希賢等。

民進黨則因為基隆為艱困選區，將直接由黨中央徵召適當人選，不辦理初選登記。

(中時 )