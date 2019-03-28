行政院院會今日通過經濟部擬具「工廠管理輔導法」部分條文修正草案，2016年5月19日前低污染既有未登記工廠，應在2年內申請納管，每年繳交納管輔導金；且需在施行3年內提出工廠改善計畫，改善期間2年，最遲10年內應取得特定工廠登記。

行政院長蘇貞昌指出，為讓產業安心拚經濟，土地得到保護，環境得以永續發展，本次修法規範農地不可新設工廠，既有工廠不得汙染、危及公安，針對未登記工廠以「全面納管、就地輔導」原則處理，以達成「拚經濟、護就業、顧環保、守農地」的目標。相關輔導工作，請經濟部等有關部會及地方政府共同推動、積極執行。

行政院認為，這樣的良法美意及政府有效作為，輔導現有工廠儘速合法，各該工廠內如有污染危及公安，藉這個時間能夠輔導，改善相關設施，能夠防止危害，同時能夠保護就業，希望各部會通力合作。

經濟部表示，本次修法在「全面納管、就地輔導、合法經營」三策略，採取分級處理，實質管理及輔導，健全未登記工廠的管理；並能維持產業發展、加強環境保護與調和國土規劃，以達到環境保護、經濟發展及勞工就業三贏。

不准新增方面，2016年5月20日後新增未登記工廠停止供電、供水及拆除；地方政府未執行時，中央機關得逕予停止供電、供水。地方政府需在6個月內擬訂未登記工廠管理輔導計畫，規劃未登記工廠執行方式，另經濟部會商跨部會擬定執行方案，以協助執行。

全面納管方面，2016年5月19日前低污染既有未登記工廠，應在2年內申請納管，每年繳交納管輔導金；且需在施行3年內提出工廠改善計畫，改善期間2年，最遲10年內應取得特定工廠登記。對於中高污染工廠應輔導轉型、遷廠或關廠，拒不配合依法停止供電、供水、拆除。

就地輔導方面，經完成改善環保及安全事項之工廠，得申請登記為特定工廠；另曾取得臨時登記的工廠，得在2年內申請特定工廠登記。取得特定工廠登記期間，每年應繳交營運管理金，不受土地及建管等法律處罰，並准予接水接電。

合法經營方面，輔導特定工廠合法經營方式有：一、群聚地區優先採新訂都市計畫或開發產業園區規劃處理；二、非都市土地的零星特定工廠，業者可提出用地合法計畫，申請核發工廠使用地證明書，並繳交回饋金辦理使用地變更；三、都市計畫內的零星特定工廠，依都市計畫法規定辦理。

新增限制事項及吹哨子條款，取得特定工廠登記者，限制其事業主體及登記事項變更，違反者加重處罰10萬至50萬元，仍不改善者廢止特定工廠登記。另為鼓勵民眾檢舉違章工廠，本次特增訂吹哨子條款的檢舉獎勵規定。

(工商 )