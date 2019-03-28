行政院會今天通兩岸關條例有關政治協議監督機制的條文修正，未來兩岸政治協議的訂定，都要經過「國會雙審議、人民公投」。陸委會主委陳明通也說，這項修法是因應習五條而提出，是高門檻的防護機制。

陸委會主委陳明通表示，這項修法的起心動念，就是今年1月2日，中共發布「習五條」提出「一國兩制臺灣方案」，要求台灣方面各政黨、各界別推派代表進行所謂的「民主協商」，強化對台促統融合力道、不放棄武力犯臺及探索所謂「一國兩制臺灣方案」等主張，並倡議台灣各政黨、各界別推舉代表進行所謂的「民主協商」，意圖統戰分化臺灣社會，消滅中華民國國家主權。

他表示，蔡英文總統隨後發表「四個必須」及「三道防護網」談話，其中第三道防護網就是民主監督機制，也就是協商要經過國會雙審議及人民公投，將來任何形式的政治議題協商都必需經過這套高門檻的監督機制。

政院表示，雙審議一公投的內涵，就是如果要進行政治議題協議，政院要協商開始前九十天向立法院提出協議締結計畫及對憲政衝擊影響評估，並經四分之三立委出席四分之三立委同意，才可以進行協商。

而協商過程中負責協議機關，要在協議過程中向立法院適時報告，或立法院召集要求政院報告時，政院也要報告；協商後若有形成協議草案，政院要把協議送到立院審議，也要向立院報告憲政及政治衝擊影響評估；並在立院審查前立院要對協議有關憲政及政治衝擊舉行聽證；再由四分之三立委出席四分之三立委同意，兩岸協商版本才算定案，在立院審議後，政院需將協議版本連同公投主文、理由書交由中選會進行全國公投。

政院最後通過的版本，是將「事前監督」，原先三分之二立委出席、三分之二同意的「開啟協商」門檻，提高為四分之三出席四分之三同意，等於難度再次提高。

陳明通也補充說，任何政治協商都要接受高門檻約束，但政治協商也有禁區，包括主權國家地位、民主憲政體制是不能拿來協商的。

(中時 )