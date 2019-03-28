花旗今舉行2019年第二季投資展望說明會。花旗分析，綜觀美國和中國經濟數據，可以發現美、中各自面對四項「不足」，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，相對於美國過去在全球市場獨領風騷，2019年第二季新興亞洲的投資機會浮現，在單一市場則看好中國。

曾慶瑞表示，全球經濟成長趨勢放緩已成常態，聯準會預估美國2019年經濟成長率為2.1%、中國公布預估成長率為6~6.5%，而歐洲央行則將年度成長預估值自1.7%下修至1.1%。回應投資人對全球經濟成長腳步蹣跚的擔憂，曾慶瑞指出，根據國際貨幣基金會2018年各國經濟總量統計，全球排名前兩大經濟體為美國與中國，兩者GDP加總已佔全球GDP的40%，這代表著美國、中國的經濟體質足以左右全球經濟表現。

綜觀美國和中國經濟數據，可以發現美、中各自面對四項「不足」：

美國：1.府院和諧不足：美國參、眾兩院於3月中投票否決美國總統川普宣布的「國家緊急狀態」，而川普則揚言將使用否決權反制。白宮與國會之間的緊張關係，為美國增添不確定性。

2.S&P獲利成長不足：美國S&P 500指數2018年成長幅度達23%， 2019年初至2月底S&P 500已成長8%，未來是否能維持亮麗漲幅，有待觀察。

3.零售銷售不足：繼2018年12月美國零售銷售總額創下2009年9月以來最大降幅後，市場預期美國第一季零售銷售可能較去年同期衰退3%，讓美國經濟前景蒙上隱憂。

4.通貨膨脹不足：美國2018年通貨膨脹低於2%，顯示美國通貨膨脹處於低檔。

中國：1.經濟成長不足：中國2018年GDP為6.6%，中國當局預估2019年中國GDP成長範圍在6~6.5%間，花旗最新預估值則為6.2%。無論是中國官方或花旗皆預估2019年中國GDP表現會低於去年。

2.就業供給不足：中國城鎮調查失業率於2018年12月達到4.9%，且於2019年2月惡化至5.3%，直指中國就業供給問題逐漸嚴重，並連帶影響中國消費力道，讓最新公布的零售銷售數據來到了2012年以來的新低。

3.貿易動能不足：根據官方公布數字，2018年中國全年出口規模達4.62萬億美元，年成長高達12.6%，表現強勁；然而，細看2018年出口數字，可以發現2018年第四季中國出口成長僅達8.8%，且2019年2月的出口數字更較去年同期衰退20%，令人憂心中美貿易戰衝擊中國出口動能，2019年表現堪慮。

4.外資持有不足：截至2018年12月，陸股的外資持有比率小於3%，國際化程度有限。同時，CSI 300 (滬深指數)本益比於2019年2月底來到11.6，低於長期平均值13.9，投資機會浮現，加上MSCI預計將A股權重由5%調高至20%，可望引入高達1,000億美元的外資活水。

(時報資訊)