身體有異狀應先就醫勿信偏方。有外科醫師分享，一名男子因聲音變低沉、半邊臉垮，讓在宮廟服務的妻子認為被「髒東西」附身，將他帶去廟裡驅邪把東西打出去，但半年過去始終沒有好轉，男子受不了就醫檢查才驚覺發現罹患肺癌第4期。

長庚醫院副教授級主治醫師江坤俊在《醫師好辣》節目中分享，該名男病患在半年前突然右邊眼瞼下垂睜不開，幾天後聲音變低沉，讓在宮廟服務的妻子認為他被髒東西附身，就帶著老公到廟裡驅邪要將「裡面那個」打出來，但打了多次後狀況都沒改善，男子受不了才決定就醫檢查。

醫生發現男病患是肺癌第四期。(翻攝醫生好辣youtube)

江坤俊說，見到男子聲音沙啞，第一時間推估可能是甲狀腺出問題，但觸診後卻沒發現異狀，詢問後得知該病患菸抽很兇便安排X光檢查，結果竟然是肺癌第4期，江醫師解釋，原來是右邊肺癌腫瘤壓迫交感神經，導致右臉眼瞼下滑，而左邊肺癌腫瘤壓迫到返喉神經，才造成男子聲音沙啞。

江坤俊表示，所幸該病患在接受第三代標靶藥物和免疫治療後，肺癌腫瘤已消除3分之2，聲音也已恢復，只剩眼瞼還沒完全歸位，醫生笑稱，「他是被太太多打了半年」。

(中時電子報)