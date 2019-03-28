畜牧廢水是讓畜牧產業頭痛的問題，其實只要透過適當的廢水厭氣處理，畜牧糞尿也可以直接施灌在農田當肥料。行政院農業委員會畜產試驗所將養牛廢水用於施灌狼尾草，並將狼尾草製作青貯料餵養羊隻，再搭配廢水沼氣發電等加值效益，成功設置農牧循環示範場域，並透過學研單位參訪輔導，讓農民更了解畜牧廢水加值效益。

畜牧糞尿經過固液分離之固形物，堆肥化後回歸農地再利用；液體則經厭氣發酵處理後，依「農業事業廢棄物再利用管理辦法」與「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第十章之一「沼液沼渣農地肥分使用」相關規定，可將這些富含有機碳、氮、磷、鈣及微量元素的沼液，就栽種作物需氮量施灌於農地。

畜試所為了解大面積栽種牧草施灌養牛廢水之效益，建置35公頃農牧循環示範區，栽種盤固草與狼尾草等芻料作物。若以狼尾草每年每公頃需氮量800公斤，與廢水每公升含氮量800毫克來估算，換算下來，狼尾草每年每公頃施灌養牛廢水約可省下16萬元肥料成本。畜牧廢水透過適當厭氣處理，就可以當作農地肥分再利用，若再加上廢水厭氣發酵的沼氣發電效益，畜牧廢水變「黑金」不再只是夢想。

畜試所未來將針對牧草品質與效益、長期施灌畜牧廢水對土壤與地下水風險，以及青貯牧草羊隻餵養試驗等設計規劃，可了解廢水施灌牧草對泌乳羊隻採食量、泌乳量與羊乳風味之影響；更可透過農牧循環示範場址設置、輔導與觀摩，使農民更了解農牧循環友善環境效益，更能提高加入畜牧廢水施灌農地政策之意願。

(工商 )