事故現場。（巫靜婷攝）

國道1號北上119公里造橋路段28日下午1點多發生死亡車禍，30歲葉姓司機駕駛大貨車行駛於外側車道，疑似因爆胎失控，衝撞內側護欄後，葉男拋飛重擊門架，當場慘死於分隔島樹叢，後車來不及閃避追撞側翻，事故車碎片四散，波及南下2輛小客車，國道車流一度回堵約4.5公里。

事故現場長長輪胎痕從外側延伸至內側，2輛事故車占據中、內線車道，造成後方車輛回堵，警方初步研判，大貨車疑似因左前輪爆胎失控撞擊內側護欄，葉姓司機因未繫安全帶遭猛力甩出車外，頭部重擊門架鐵柱當場死亡；後方白色廂型車又因煞車不及撞擊大貨車後側翻，所幸車內5名人員均平安。

門架鐵柱上血跡斑斑，路面滿是玻璃碎屑，大貨車車頂遭門架削平，頻頻發出警示聲響，葉男則趴臥中央分隔島，頭部變形明顯死亡。內側車道擺放大大小小行李箱，男女手足無措地站在事故現場等待接駁，講起事故發生仍心有餘悸。

白色廂型車載有4名趕飛機旅客及1名司機，其中1名陸客脖子上有鮮紅的安全帶勒痕，她心急表示，來台簽證今日到期，現在車禍卡在路上飛機趕不上該怎麼辦；另名乘客表示，中午12點半從彰化出發，車禍事發突然，大家都有繫安全帶才逃過一劫。

乘客表示，大貨車撞擊護欄後，司機因閃避不及才追撞，大貨車碎片飛散，飛到南下車道，還波及內側車道2輛小客車，還好小客車原地打轉僅車體毀損，沒造成二次事故。

警方表示，目前相關事故人員均帶回國道分隊釐清案情，詳細事故原因有待警方調查，由於事故現場相當凌亂，車流仍在回堵，國道警方暫時開放路肩通行，並於事故現場附近疏導車流，呼籲用路人行經該路段請小心駕駛。

大貨車駕駛重擊國道門架，鐵柱上血跡斑斑。（巫靜婷攝）

車體殘骸夾在中央分隔島。（巫靜婷攝）

大貨車駕駛頭部重創慘死分隔島樹叢。（巫靜婷攝）

事故現場凌亂，警方暫時開放路肩通行。（巫靜婷攝）

(中時 )