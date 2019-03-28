新竹縣竹北市陳姓夫妻28日清晨開車帶女兒外出時，女兒突然全身抽蓄，夫妻情急下向六家派出所求助，警車立即鳴笛開道，夫妻緊跟尾隨，不料不到半公里就遭車輛攔腰撞上，當場翻車，幸好一家3口僅受輕傷，女兒由警方送醫後已無礙。

警方指出，今天上午5點50分，陳姓夫妻心急如焚向六家派出所值班台求助，指其1歲小女娃抽蓄，恐有生命危險，陳姓、葉姓員警二話不說，立即跳上車為小女嬰開道，前往中國醫藥大學新竹附設醫院急救。

不料行經竹北光明六路及自強北路口時遇上紅燈，警車基於情況危急，鳴笛提醒車輛禮讓，陳姓夫妻緊跟在後，突遭1部徐姓男子駕駛的轎車攔腰撞上，夫妻轎車當場翻覆，警車發現後趕緊折返救援。

經評估現場狀況，員警趕緊在車禍現場維護安全，並迅速將女童抱出送醫，幸好經急救後女童無礙，雙親則受輕傷，徐姓駕駛隨後也由救護車送醫，皆無大礙。

警方指出，六家派出所警車開道經過事故路口時，號誌顯示為紅燈，陳姓民眾尾隨警車通過上開路口，均有《道路交通管理處罰條例》及《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》阻卻違規駕駛行為適用，將釐清肇事責任。

(中時 )