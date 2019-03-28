新竹地方法院模擬法庭選任國民法官，候選國民法官提出恐龍法官和冤獄問題，審判長陳健順（上中）特別做說明。（羅浚濱攝）

新竹地方法院模擬法庭選任國民法官，檢察官黃嘉慧（右）提出問題詢問候選國民法官（左）認為適合希望他能選上。（羅浚濱攝）

新竹地方法院模擬法庭選任國民法官，法院裁定剩20人，由電腦隨機抽出6名參審國民法官和2人備位。（羅浚濱攝）

新竹地方法院模擬法庭選任6名參審國民法官和2人備位，8人進行宣誓。（羅浚濱攝）

羅浚濱／竹縣報導

國民法官要怎麼選？新竹地方法院以一宗殺人案舉辦模擬法庭，28日由檢辯提出為何想參與審判等問題，詢問到場31位候選國民法官後，附理由及不附理由提出拒卻名單，經法院裁定剩20人，由電腦隨機抽出6名參審國民法官和2人備位，宣誓後展開為期一天半的審理。

新竹地院為這件是故意殺人還是義憤殺人案舉辦國民參與刑事審判模擬法庭，在網路公開徵選國民法官有3百多人報名，通知50人報到參與選任，有31人到場，各行各業都有，分6梯次進法庭由檢辯提出問題詢問。

檢辯分別詢問每位候選法官的職業，為何想參與審判？是否有親友發生類似此案的被告、被害人或證人？對罪證確鑿案件要如何審判？會不會因多數意見而堅持己見？是否會因國籍不同而影響判斷？等問題，了解是否適任。

有些候選法官稱媒體報導法官對重大罪犯判刑太輕，說法官是恐龍法官，並常有冤獄問題，因此想參與審判是否會因此改觀。

審判長陳健順特別說明，法官審判結果並無法還原歷史，冤獄的定義很難認定誰對誰錯，以蘇建和案為例，他個人認為不能證明犯罪，不等於沒有犯罪，處理模式代表法官的觀點是正常情形，只能說觀點不一樣，不能說誰對誰錯。

31位候選法官全部詢問後，檢辯提出附理由和不附理由拒卻名單，審判長裁定剩20人，依規由電腦隨機選出6名參審國民法官2名備位，8人隨後宣誓，由審判長陳健順說明評議相關程序，下午進行此案審理，明天進行審判。

(中時 )