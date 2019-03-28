台股今跟跌國際股市，指數盤中一度失守10500點大關，整場台股呈現量縮整理震盪，終場台股收跌6.442點、報在10536.26點、成交量為886.79億元。

今龍頭權值股並未發揮撐盤作用，三大指標股中股王大立光(3008)整場多在盤下震盪走跌，終場收在4635元、跌幅0.2%，台積電(2330)於平盤附近震盪整理，收漲0.2%，鴻海則小跌約0.1%，其餘權值股中，聯發科午盤後股價由紅翻黑，收跌1%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也呈現震盪整理走勢，除電子權值股外，大型金融股今也是持續修正，除富邦金(2881)、中信金(2891)、永豐金(2890)小漲近0.5%外，其餘均為走跌，元大金(2885)、新光金(2888)跌幅更是超過1%。

今日盤面多空消息分歧，汽車股受惠於中華車減資六成，退還股東83.04億元現金，股利加上現金減資返還，殖利率高達27%，股價跳空漲停，帶動母公司裕隆(2201)跟進漲約6%，裕日車(2227)、三陽(2206)都均逆勢走揚，汽車類為盤面重要多方指標；另外，大同(2371)集團因為旗下綠能、華映連續宣布因每股淨值轉負將下市，大同認列兩家公司虧損合計達99億元，使得去年每股虧損4.75元，今股價一度重挫逾6%，惟終場跌幅收斂到近0.5%，只是旗下華映(2475)、綠能(3519)、尚志(3579)則是難逃跌停命運。

分析師表示，目前台股短線上試圖收復空方缺口，但未能攻克，後市尚需留意量價表現能否同步，方能對有利指數表現，現階段預計指數恐會在月線到空方缺口間震盪機率偏高，時序進入季底，陸續將有重要大廠公布財報及召開法說會，預期難有正面訊息，必須提防拉回風險。

(時報資訊)