越晚開法說會越賺！新光金控28日舉行法說會，隨著近日債券利率往下，子公司新光人壽投資的債券價格反彈，去年底新壽金融資產未實現損失約近1,100億元，到開法說會的時間，已全數轉為未實現獲利，身價暴升逾1,100億元。

由於新壽海外投資已近滿水位，新光金副董李紀珠表示，今年新壽會加強銷售外幣保單，估計占新契約保費70％。

新光金控舉行2018年第四季法說會，去年新光金稅後獲利104.79億元，每股稅後盈餘0.89元，其中子公司新光人壽稅後獲利52.1億元，新光銀行則是獲利52.2億元。

新光人壽2018年底資金成本已降至4.08％，避險前經常收益率則拉高到4.11％，去年已達到避險前損益兩平，全年避險後資金投報率則達4％，是2015年來最高的一年。

三大壽險金控分別舉行2018年第四季法說會，第一家是富邦人壽，帳上金融資產未實現損失逾1,200億元，到2月底已大量回升500億元，到3月則是逾900億元，第二家是國泰人壽未實現損失逾1,600億元，到本月25日已回升2,000億元，淨值項下還有300億元的未實現獲利，新壽28日舉行法說會，身價也已回升逾1,100億元。

去年第四季的股債災讓新壽淨值單季少掉349 億元左右，其他權益項下出現負194億元，但新光金表示，隨著今年1、2月市場回彈，新壽淨值已回升到890億元，即增加188億元，其他權益亦從負194億元轉正，在攤銷後成本（AC）部分，也有很大幅度的回升，其他權益加 AC彈幅達1,100億元以上。

新壽去年減碼國內債市近1,100億元，主要轉進國外股票約533億元，及增加國外債券投資，今年會增加類債券股票及不動產投資。

(工商 )