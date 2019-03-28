台鐵自昨日起於台東縣政府社會處設置專案理賠窗口，每周開放2日。（台鐵提供）

普悠瑪事故事發至今已滿5個月，為加速事故傷者旅客醫療理賠進度，台鐵自昨日起於台東縣政府社會處設置專案理賠窗口，該窗口每周開放2日，提供傷者申請理賠。目前已有45人完成理賠，傷者醫療費用案件已給付93人，共支付5039萬元。

台鐵局表示，自昨（26）日起一個月，將在每周開放2日於台東縣政府社會處2樓專案會議室，設置專案理賠窗口，該窗口主要處理的醫療理賠費用包括看護費、後續醫療的交通費、住院期間伙食費及住宿費等項目，並核銷有爭議部分進行審核，決議後立即開出支票給付受傷旅客。

台鐵表示，受傷旅客可透過臺鐵局關懷員、車站，或親自前往等方式提供醫療及相關單據，現場將立即進行審核，審核作業完成後，就可領取支票，若不方便現場領取者，將由關懷員攜帶款項到府送交，免除受傷旅客舟車勞頓的不便。

台鐵表示，包括昨日與今日處理的16人，目前完成理賠程序旅客有45人，受傷旅客醫療費用案件已完成93人，支付金額5039萬元。

該理賠窗口服務時間分別為3月27日與4月2日、10日、17日、24日的下午1點半到8點半；3月28日與4月3日、11日、18日、25日的上午9點到下午5點。

(中時 )