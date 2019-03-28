曾姓男子與陳姓女友同赴波蘭攻讀醫學學位，去年4月初，陳女發現懷有男友的骨肉，但考量唸書、經濟因素，決定請台灣的藥師朋友寄胃藥「Cytotec」到波蘭，利用副作用來墮胎，但事後兩人翻臉，陳返台控告男友未經懷胎婦女承諾墮胎罪。檢察官調查，陳女自承曾與男友討論墮胎，8次共吃32顆「Cytotec」，顯示出陳女也有墮胎的意願，因而對男友處分不起訴。

去年4月10日，30歲左右的曾男發現女友懷孕後，請台灣的藥師朋友，寄送「Cytotec」，曾男說，和陳女仔細討論，將孩子生下後，經濟會有很大壓力，也會影響學業，女友要求他想辦法解決。

而「Cytotec」用於治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍，禁止懷孕婦女使用，副作用會引起子宮收縮、流產、早產、胎兒死亡等症狀，但相較於墮胎藥，「Cytotec」容易取得許多，曾男因而請台灣的藥師朋友購買，與咳嗽藥、消脹氣、保險套一起寄出，陳女服用8次共32顆，仍沒有效用。

但陳女認為，吃藥時有喝的一點酒，腦袋一片空白，無法做出判斷，有告訴男友還沒下定決心，卻遭男友哄騙，拿「Cytotec」給她服用逼她墮胎。曾男發現沒效後，隔月又請朋友寄藥，她與男友翻臉對曾男提告。但曾男辯稱，將20顆催產錠放在宿舍的桌上，要她自己決定，但女友回應「好不容易拿到藥當然要趕快試試，說不定能造成死胎。」自己拿藥吃下肚。

檢察官認為，吃藥時陳女仍有自主決定空間，並未完全喪失意思自由，並非毫不知情，因而以犯罪嫌疑不足對曾男處分不起訴。

(中時 )